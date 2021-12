De 21 van 2021: Leclerc komt tekort

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Charles Leclerc wist 159 punten bij elkaar te rapen, dit was goed voor een zevende plek in de eindrangschikking. De Monegask had veel meer kansen op dikke punten maar het zat er steeds niet in.

Ferrari-man Leclerc wilde zich in 2021 revancheren na een belabberd 2020. De Ferrari was overduidelijk een betere auto dan in het vorige seizoen en de Monegask mocht samen met zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz op jacht gaan naar punten. In de eerste vier races was hij snel onderweg en eindigde hij twee keer als zesde en twee keer als vierde.

Monaco

In zijn thuisland Monaco leek Leclerc zijn hoogtepunt te gaan beleven. De Ferrari was al het hele weekend rap en in de kwalificatie had hij vleugels. Hij noteerde de snelste tijd maar wist dat de concurrentie alles op alles zou gaan zetten om zijn tijd te verbeteren. In een verwoede poging om zijn eigen tijd te verbeteren crashte hij in de straten van zijn vaderland. Desondanks had hij de pole position binnen. Wel was de schade groot maar Ferrari vond geen onderhuidse problemen en verving niets. Het kwam ze duur te staan en Leclerc kon niet aan de start van zijn thuisrace verschijnen, tot zijn eigen verdriet.

Revanche

Een race later nam hij echter sportief revanche. Ook in de straten van Bakoe was hij zeer snel en pakte hij weer de pole position. In de race kwam hij echter flink wat snelheid tekort en kon hij niet meevechten voor de overwinning. Wel werd hij vierde en pakte hij weer stevig wat punten. Een race later ging alles echter weer hopeloos en werd hij zestiende.

Podium

In Engeland leek hij te kunnen profiteren van de crash tussen Hamilton en Verstappen. Hij nam de leiding over maar werd vlak voor het sluiten van de markt toch nog ingehaald door Hamilton. Hierdoor pakte hij met zijn tweede plek wel zijn beste resultaat van het jaar. Het was gelijk ook zijn enige podium van het jaar en dat was tekenend voor zijn seizoen.

Verslagen

Leclerc deed het immers helemaal niet slecht, hij pakte vaak en veel punten. Maar het was dit seizoen heel erg close aan de kop van het middenveld. Hierdoor werd hij simpelweg verslagen door de concurrentie. Waar hij punten liet liggen pakte de concurrentie wel de handschoen op. Het zorgde ervoor dat hij werd verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Sainz en dat komt ongetwijfeld hard aan bij de Monegask.

Waardeloos

De laatste drie races van het jaar verliepen waardeloos voor Leclerc. Hij pakte weliswaar punten maar het waren geen handen vol punten. In de seizoensfinale werd het verschil met Sainz nog maar eens pijnlijk duidelijk. De Spanjaard mocht juichen op het podium terwijl Leclerc genoegen moest nemen met een tiende plek.

Opeisen

Leclerc nam wel zeker revanche na een slecht 2020. Hij eindigde zeer zeker regelmatig in de punten maar het is zeer pijnlijk dat hij wordt afgedroogd door zijn nieuwe teamgenoot. Als Leclerc in 2022 een gooi naar de titel wil doen moet hij de rol van kopman gaan opeisen bij Ferrari. Maar als hij dat niet doet, dan krijgt hij een herhaling van het afgelopen seizoen voor zijn kiezen.