Sainz en Leclerc krijgen gelijke behandeling in 2022

Ferrari zal Carlos Sainz en Charles Leclerc gelijk behandelen in 2022. De Scuderia hanteert dus geen tactiek met een eerste rijder en tweede rijder. Dat heeft Ferrari-teambaas Matta Binotto tegenover Motorsport.com benadrukt.



Binotto legt uit: "Wat betreft coureurs, zoals we vaak hebben gezegd, denk ik dat het op de baan wordt bepaald", zei hij. “De prioriteit is altijd het team, maar als ze kunnen strijden voor een belangrijke positie in het kampioenschap, zal de wedstrijd duidelijk maken wie voorop ligt of niet.''

De Italiaan vervolgt: “En soms denk ik dat het niet alleen om talent of kwaliteiten gaat. Een rijder kan heel ongelukkig zijn en schade, betrouwbaarheidsproblemen of crashes hebben. Dus ik denk niet dat we in dit stadium het nodig hebben, en we zullen zeker geen beleid hebben van nummer één of nummer twee. We zullen het gewoon bespreken op basis van posities op de baan als het zover is.''



Bij Ferrari was deze filosofie niet altijd zo geweest. Vaak was er een duidelijke nummer een en twee rijder. In het Ferrari-tijdperk met zevenvoudig kampioen Michael Schumacher was dat duidelijk zichtbaar. De Duitser kreeg ten opzichte van zijn teamgenoten de bovenkeur. Typerend was de situatie tijdens de GP van Oostenrijk in 2002 waarbij Rubens Barrichello de hele wedstrijd aan kop reed en toch opzij moest voor Der Rekordmeister. De Braziliaan deed dit vlak voor de zwartwitte geblokte vlag. Het publiek kon deze actie absoluut niet waarderen.