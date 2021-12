Vettel zou Ferrari-transfer Schumacher toejuichen: "Zou het hem in geen geval afraden"

Het is overduidelijk dat Haas-coureur Mick Schumacher het prima kan vinden met zijn Aston Martin-collega Sebastian Vettel. De twee Duitse coureurs zijn regelmatig in elkaars gezelschap te zien en Vettel lijkt soms een mentor voor zijn jongere landgenoot. De twee landgenoten praten dan ook veel met elkander.

Schumacher heeft een gouden toekomst voor zich liggen. Hij had dan wel een zwaar teleurstellend debuutjaar bij Haas, hij blijft nog steeds een Formule 2-kampioen. De zoon van de legendarische Michael Schumacher is daarnaast ook nog eens Ferrari-junior. Men verwacht dan ook dat hij ooit één van de scharlakenrode bolides gaat besturen.

Speciaal

Voormalig Ferrari-coureur Vettel zou het zijn landgenoot niet afraden. In gesprek met F1-Insider blijkt zelfs dat hij het hem zou adviseren: "Absoluut. Ik heb er dan wel geen grote successen geboekt, het waren alsnog enkele mooie jaren. Het merk zal ook altijd iets heel erg speciaals blijven. Ik zou het hem in geen enkel geval afraden omdat er een paar dingen niet lukte voor mij."

Halfvol

De gehoopte wereldtitels bleven uit in Vettels Ferrari-periode. Toch kan hij er met een positief gevoel op terugkijken. Hij doet dat dan ook maar wat graag: "Mensen zien vaak een halfleeg glas in hun herinnering. Ik zie het graag als een halfvol glas, het positieve weegt veel zwaarder dan het negatieve. Het is misplaatst om teveel te gaan mopperen omdat we het als Formule 1-coureurs best goed doen."