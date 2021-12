Sainz zag titel oud-teammaat Verstappen aankomen: "Vind het niet vreemd"

Max Verstappen domineerde afgelopen seizoen de Formule 1 samen met Lewis Hamilton. De twee kemphanen vochten een verbeten duel uit en gaven elkaar geen enkele centimeter ruimte. Uiteindelijk trok Verstappen aan het langste eind en stelde hij pas in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race de titel veilig.

Hij maakte veel indruk op de fans thuis op de bank. Maar niet alleen de supporters genoten van het kunnen van Verstappen. Ook de kenners genoten van het duel en de agressieve rijstijl van de Nederlandse Red Bull-coureur. Zelfs zijn collega coureurs zagen een spectaculair duel en hadden de complimenten klaar staan.

Niet vreemd

Ferrari-coureur Carlos Sainz zag de titel van Verstappen wel aankomen. In gesprek met AS uit zijn vaderland windt hij er geen doekjes om: “Ik vind het niet vreemd omdat ik het al had zien aankomen vanaf de eerste races. Max had echt alle kansen dit seizoen.”

Spectaculair

Volgens de Spanjaard speelt de auto ook een grote rol in Verstappens wereldtitel. De Red Bull liep immers zeer goed en volgens Sainz speelde dat een grote rol bij de titel: “Degene die de auto heeft wordt wereldkampioen. Toegegeven, wat Max heeft gedaan is zeer zeker speciaal. Het niveau waarop hij en Hamilton elkaar bestreden, dat was echt zó spectaculair.”