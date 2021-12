De 21 van 2021: Vettel vooral indrukwekkend naast de baan

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel verzamelde 43 punten en eindigde het seizoen op de twaalfde plaats. Het was een nieuwe start voor de ervaren Duitse coureur.

Vettel kon na een miserabel jaar bij Ferrari eindelijk opnieuw beginnen. De Duitser vertrok naar het ambitieuze team van Aston Martin en wilde zijn carrière een nieuwe leven inblazen. Maar in de beginfase van het seizoen leek het helemaal nergens op bij Vettel, in de eerste vier races pakte hij geen enkel punt. Zijn Aston Martin-debuut was een farce, hij werd slechts vijftiende.

Oude Vettel

De ervaren Vettel ging echter niet bij de pakken neerzitten. Hij had zijn lach teruggevonden en in de straten van Monaco werd zijn grijns alleen maar groter. De wereld kreeg eindelijk weer eens wat te zien van de oude Vettel. Hij reed een sterke race en kwam op een knappe vijfde plaats over de finishlijn. Het leek een resultaat wat hij maar lastig zou kunnen overtreffen.

Grijns

Een race later mocht Vettel zijn kunsten laten zien in de straten van Bakoe. In een bizarre race hield hij zijn hoofd koel en kwam hij na een hectische slotfase als tweede over de finish. De vreugde was enorm en zijn grijns ook. Vettel leek herboren en hij was als een kind zo blij op het podium. De viervoudig wereldkampioen liet eindelijk weer eens zien wat hij waard was en dat was mooi om te zien.

Activist

Toch maakte hij niet de meeste indruk op de baan. Naast de baan profileerde Vettel zich als een ware activist. Hij riep het publiek op om hun rommel op te ruimen en voegde zelf de daad bij het woord. Hij hielp bij het opruimen van het circuit en oogstte veel lof. Ook kwam hij veelvuldig op voor LGBTQ-rechten. In Hongarije brak hij het protocol en droeg hij een regenboogshirt en ook in Saoedi-Arabië koos hij het activistische pad.

Stroef

Op de baan ging het inmiddels allemaal wat stroever. In Hongarije werd hij weer tweede maar werd hij achteraf uit de uitslag geschrapt. In België kwam hij als vijfde over de lijn maar door de regenoptocht had dat niet zoveel waarde. In de tweede seizoenshelft was zijn beste resultaat een zevende plaats in Mexico. Het waren niet bepaald de resultaten waar hij op gehoopt had.

Middenveld

Het was soms een beetje sneu om de viervoudig wereldkampioen te zien ploeteren in het middenveld. Zelf leek hij zich minder zorgen te maken al waren er lang geruchten over een mogelijk pensioen. Vettel gaat echter gewoon door en hoopt dat de nieuwe regels hem richting een vijfde titel kunnen duwen. Het is maar de vraag of dat gaat lukken, hij heeft dan immers ook weer zijn topvorm nodig en die ontbrak dit seizoen.