Ferrari heeft weer nieuwe sponsor gestrikt

Ferrari heeft na een hernieuwde samenwerking met de Spaanse bank Satander opnieuw een partner weten te strikken voor de komende jaren: Velas Network. Dit is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in de blockchain- en NFT-sector en bekend staat om de creatie en integratie van geavanceerde digitale producten.

Met deze samenwerking krijgen fans exclusieve digitale content van het legendarische Italiaanse team. Daarnaast wordt Velas volgend jaar titelsponsor van de Ferrari Esports Series en voor het Ferrari Formula 1 Esports-team.



Mattia Binotto is in zijn nopjes met deze nieuwe sponsordeal voor zijn team."We zijn verheugd om deze samenwerking aan te gaan met Velas Network AG, een bedrijf dat innovatie en prestaties tot het kenmerk maakt van technologisch geavanceerde producten en diensten.''