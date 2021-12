Mercedes-man Vandoorne blij voor Verstappen: "Hij verdient deze wereldtitel"

Max Verstappen liet dit jaar het gehele Nederlandse volk juichen met zijn ongekende successen in de Formule 1. In Abu Dhabi zette hij de kroon op zijn werk en verzekerde hij zich van zijn allereerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport.

De in België geboren Verstappen oogstte wereldwijd veel lof en krijg vanuit alle hoeken complimenten. Bij concurrent Mercedes bleven ze lang stil maar de aardige woorden kwamen er uiteindelijk toch. Stoffel Vandoorne is werknemer van Mercedes maar is wel ongelofelijk blij voor Verstappen.

Druk

De Belgische Mercedes-reserve woont vlak om de hoek bij de Nederlander in Monaco. Ze spreken elkaar dan ook geregeld. Bij het Belgische RTBF spreekt Vandoorne zich uit: "Hij vertelde mij dat hij normaal nooit druk voelt. Maar tijdens die laatste Grand Prix in Abu Dhabi voelde hij voor het eerst in zijn loopbaan een intense druk."

Blij

Toen Verstappen slaagde in zijn doel op het Yas Marina Circuit klapte ook Vandoorne zijn handen stuk. De Vlaming vertelde hoe blij Verstappen was met het succes: "Hij was heel erg blij wat hij heeft veel opgeofferd om daar te komen. Hij verdient deze wereldtitel vooral als je je bedenkt welke stappen hij en Red Bull hebben gezet."