Sainz wilde zich in titelduel mengen: "Rode vlag was eerlijker geweest"

Carlos Sainz kende een redelijk succesvol eerste jaar bij Ferrari. De Spanjaard presteerde over het algemeen beter dan zijn teamgenoot Charles Leclerc en eindigde op het podium in de seizoensfinale. Hij heeft echter het idee dat er in Abu Dhabi wel het één en ander beter kon.

Inmiddels is het onderdeel geworden van de Formule 1-geschiedenis: de bizarre ontknoping van de titelstrijd van afgelopen seizoen. Door een late safety car kon Max Verstappen zijn concurrent Lewis Hamilton inhalen in de allerlaatste ronde. Sainz kon zich echter niet mengen in het duel omdat er nog enkele gelapte auto's tussen hen inzaten. Niet alle gelapte auto's mochten immers de safety car inhalen.

Gelapte auto's

De Spanjaard beaamd in gesprek met Marca dat de situatie verre van ideaal was. Hij is uitgesproken: "Met de gelapte auto's er tussenin kon ik niet gaan vechten voor de overwinning. Dat kon ik al helemaal niet doen als ze elkaar hadden geraakt bij hun duel vooraan."

Rode vlag

Enkele weken na dato denkt Sainz dan ook dat men de situatie anders had moeten aanpakken. Hij denkt mee vanuit het perspectief van Mercedes-man Lewis Hamilton. Sainz denkt radicaal: "Voor Hamilton was het eerlijker geweest als men voor een rode vlag had gekozen. Als je dan een laatste finalerondje rijdt zijn ze allebei gelijk."