Marko na jaren nog steeds kwaad op de FIA: "Moeten naar persoonlijkheid van jonge coureurs kijken"

Toen Max Verstappen in 2015 debuteerde in de Formule 1 had dat een enorme impact op de koningsklasse van de autosport. Hij zorgde niet alleen voor een ware Formule 1-hype in Nederland maar ook voor enkele veranderingen in het regelboek van de sport.

Verstappen was bij zijn debuut namelijk slechts 17 jaar oud. Hij was daarmee de jongste Formule 1-coureur ooit en zal dat naar verwachting ook blijven. Na zijn debuut werd namelijk besloten dat coureurs die in aanmerking willen komen voor een superlicentie minimaal 18 jaar oud moeten zijn. De regel is nu al enkele jaren van kracht maar niet iedereen staat erachter.

Volwassen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was de man die aan de wieg stond van het Formule 1-debuut van Verstappen. Hij zag al heel snel dat de Nederlander zeer volwassen was voor zijn leeftijd. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Tijdens een lang gesprek raakte ik ervan overtuigd dat Max zijn leeftijd ver vooruit was. Hij leek volwassener dan veel 18-jarige."

Onzin

Marko liet Verstappen debuteren en de rest is inmiddels geschiedenis. De Oostenrijker is dan ook nog steeds boos over de daarna ingevoerde leeftijdsgrens. Marko is duidelijk: "De FIA zag dat niet en was zo dom dat ze het hele licentiesysteem veranderde, dus niemand van die leeftijd kan nog debuteren. Ik denk nog steeds dat dit onzin is, als het aan mij ligt moet je altijd naar de persoonlijkheid van een jonge coureur kijken."