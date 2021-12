Horner niet rouwig om mislopen constructeurstitel: "Duidelijk dat rijderskampioenschap populairder is"

Red Bull Racing kende een fantastisch seizoen in 2021. Max Verstappen won op bizarre wijze de wereldtitel in de allerlaatste ronde van het seizoen. Er barstte een enorm volksfeest los maar op de achtergrond ging concurrent Mercedes er wel eventjes vandoor met de constructeurstitel.

Red Bull en Mercedes waren in een zeer spannend duel verwikkeld. In de laatste paar races van het jaar liep de Duitse ploeg echter steeds meer uit en werd het een lastig verhaal om de wereldtitel te pakken. In Abu Dhabi viel Sergio Perez uit waardoor Red Bull de titel wel kon vergeten.

Geld

Ondanks het mislopen van de constructeurstitel is teambaas Christian Horner zeer in zijn nopjes met het seizoen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het geld zit bij de constructeurs. Daar worden de inkomsten van de sport verdeeld op basis van de prestaties in het kampioenschap. Elk teamlid bij ons wordt volgens mij beloond op basis van het kampioenschap."

Ruilen

Bij het kampioenschap voor de coureurs ligt dit echter weer wat anders. Maar Horner is er niet rouwig over: "Het is wel duidelijk dat het rijderskampioenschap veel populairder is en daarnaast ook veel meer prestige heeft. Maar ik denk dat geen enkele werknemer van ons de wereldtitel van Max zou willen inruilen voor dezelfde prestatie bij de teams."