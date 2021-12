Voormalig Mercedes-topman fan van Verstappen: "Max is heel erg speciaal"

Max Verstappen maakte afgelopen seizoen een enorm sterke indruk. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht een verhit titelduel uit met rivaal Lewis Hamilton en kroonde zich uiteindelijk tot wereldkampioen. Hij liet het Nederlandse volk juichen maar kreeg ook te maken met zeer veel kritiek.

Sommigen bestempelden de acties van Verstappen als te agressief en de stewards wezen hem als schuldige aan van het incident op Monza. Ook in Saoedi-Arabië kreeg Verstappen meerdere straffen op zijn dak. Toch oogstte hij veel respect met zijn vaak spectaculaire acties.

Speciaal

Ook voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug is een groot fan van Verstappen. In gesprek met het Oostenrijkse ServusTV is hij niets anders dan lovend: "Een ding is duidelijk: Max Verstappen is heel erg speciaal. Hij laat geweldige acties zien en ze lopen vaak nog goed af ook. Hij maakt amper fouten en het aantal blunders is ook enorm gezakt."

Toegeven

De kritiek en de enorme bak met controverse horen er volgens Haug gewoon bij. De Duitser is zelfs zo sportief dat hij Verstappen er een gratis tip over mee geeft: "Daar moet je, je gewoon maar aan toegeven." De Mercedes man is in ieder geval zeer te spreken over de talent van Verstappen.