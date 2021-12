Marko waagt zich aan onmogelijke voorspelling: "Staan bijna op gelijke hoogte met Mercedes"

Afgelopen seizoen vochten Red Bull Racing en Mercedes een verbeten strijd uit in de Formule 1. De twee teams waren overduidelijk beter dan de rest van het veld en waren dan ook elkaars enige concurrent. Aankomend seizoen kan echter alles weer anders zijn aangezien er nieuwe regels gaan gelden.

Het kan zomaar zo zijn dat men in 2022 compleet andere teams aan de kop van het veld ziet rondrijden. Verschillende constructeurs zijn al vroeg in het jaar begonnen met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen. Het is dan ook zeer lastig om voorspellingen te doen voor het nieuwe jaar.

Gouden vondst

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft daar echter veel minder moeite mee. De Oostenrijker was te gast bij ServusTV en verwacht dat zijn manschappen aankomend jaar nog steeds zullen duelleren met Mercedes: "We denken dat we weer allebei vooraan zullen rijden. Behalve als er weer iemand met een gouden vondst komt zoals eerder met de dubbele diffuser."

Gelijke hoogte

De ervaren Oostenrijker durft zelfs al voorspellingen te doen. Hij denkt al te weten hoever concurrent Mercedes en het eigen Red Bull Racing is. Hij is nogal duidelijk: "Op dit moment denk ik dat we bijna op gelijke hoogte staan met het team van Mercedes."