Marko zag Verstappen groeien: "Hij is wat minder agressief"

Het was volgens veel kenners niet de vraag of Max Verstappen wereldkampioen ging worden, men moest zich eerder afvragen wanneer het zou gebeuren. Het afgelopen seizoen was het zover, Verstappen versloeg grote concurrent Lewis Hamilton en kroonde zich tot kampioen. Het was een strijd waar veel mensen hun vingers bij aflikten maar er ging veel aan vooraf.

Verstappen debuteerde in 2015 in de koningsklasse van de autosport en hij maakte gelijk veel indruk. In zijn eerste Red Bull-jaren kreeg hij echter ook met flink wat kritiek te maken. De jonge Nederlander zou soms namelijk te agressief zijn en liep ook daarnaast nog wel eens tegen een straf aan.

Schelden

Maar in de afgelopen jaren is Verstappen gegroeid. Red Bull-adviseur Helmut Marko beaamd dat in gesprek met Motorsport.com. Hij haalt een voorbeeld uit het verleden aan: "Als we een paar jaar geleden problemen hadden tijdens een training, dan ging Max nog wel eens door het lint en liep hij te schelden in de pitbox. Soms nam hij dat mee de baan op, bijvoorbeeld als er een achterblijver voor hem reed. Nu is dat anders, Max is rustiger."

Agressief

De prestaties van de Nederlander waren afgelopen seizoen zeer sterk en dat resulteerde in de wereldtitel. Toch krijgt hij soms het stempel van een agressieve coureur opgeplakt. Marko ziet echter dat dit flink is afgenomen: "Hij is wel wat minder agressief ja. Hij kan ook beter naar het grote plaatje kijken. Dat is een zeer belangrijk verschil."