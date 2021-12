Alpine-kopstuk wil praten over ontwikkeling in plaats van roddels: "Misschien wel belangrijkste winter"

Aankomend seizoen zal de Formule 1 er compleet anders uitzien. Er gaan nieuwe regels gelden en die kunnen er zomaar voor zorgen dat de grid compleet door elkaar wordt gehusseld. Sommige teams ruiken dan ook hun kans en dromen stiekem van grote successen in 2022.

Het team van Alpine is één van die teams die zomaar goed voor de dag kan komen in het aankomende jaar. Maar momenteel draait het bij het Franse team niet om mogelijke successen maar om geruchten over de bestuursstructuur. Het leidt enorm af van de kernzaak en bij het team doen ze dan ook niet graag mee aan roddelen.

Budgetplafond

Executive Director Marcin Budkowski wil zich alleen richten op het grote doel. Tegenover Motorsport.com is hij hoopvol: "Er speelt veel met het oog op het aankomende seizoen, dit is misschien wel de belangrijkste winter voor het team sinds onze terugkeer. Dit is de eerste keer dat wij een wagen ontwikkelen onder het budgetplafond. Wij zaten daar al onder dus dat is geen enkel probleem, maar misschien zat onze concurrenten er niet onder. Relatief gezien hebben wij hierdoor een betere positie."

Koffieautomaat

Budkowski wil dan ook graag dat men bij het team bezig is met de ontwikkelingen van hun auto en niet met de steeds opborrelende geruchten over veranderingen in de bestuurskamers. Hij is duidelijk: "Ik ben deel van het management en het is dan ook mijn taak om het team te beschermen tegen allerlei geruchten. Ik wil dat onze mensen bij het koffieapparaat bespreken hoe we sneller kunnen gaan, niet hoe het bestuur er misschien uit komt te zien."