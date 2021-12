Video: Vettel vond de lach weer terug in 2021

Na een zwaar laatste jaar bij Ferrari stapte Sebastian Vettel dit jaar over naar het team van Aston Martin. De Duitser had vanzelfsprekend op wat betere resultaten gehoopt maar de lach keerde in ieder geval terug op het gezicht van de viervoudig wereldkampioen.

Met enige regelmaat liet Vettel weer wat zien van zijn komische kant. In zijn laatste Ferrari-jaar leek deze te zijn verdwenen maar in zijn eerste jaar in het groen waren de grappen en grollen terug. Op persconferenties liet hij zich weer gaan en ook over de boordradio was een dolletje nooit ver weg.