Verstappen prijst zich gelukkig met Perez: "Een topgozer"

Max Verstappen verzekerde zich vorig weekend op spectaculaire wijze van de wereldtitel. Hij bedankte na afloop op euforische wijze zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan hield concurrent Lewis Hamilton immers op met een enkele zeer sterke verdedigende acties. Hierdoor kon Verstappen het gat dichtrijden en de rest is inmiddels geschiedenis.

Perez moest tijdens het seizoen eventjes op stoom komen maar liet zich tijdens de tweede seizoenshelft duidelijk zien. In Turkije hield hij Hamilton ook achter zich en hij wist met enige regelmaat naar het podium te rijden, tot genoegen van zijn team.

Topgozer

Ook Verstappen was zeer blij met zijn nieuwe teamgenoot Perez. In een eindejaarsinterview met Ziggo Sport sprak Verstappen zich uit: "Ik had nooit gedacht dat hij zo geweldig zou zijn. Eerst kende ik hem alleen als coureur, maar nu ik meer tijd met hem heb doorgebracht weet ik dat hij ook een topgozer is."

Gelijke kansen

Toch wil Verstappen zijn teamgenoot niet bestempelen als een tweede coureur. Hij is duidelijk: "Ik zou het niet zo zeggen. Uiteindelijk hebben we gelijke kansen. Je wilt gerespecteerd worden maar niet worden voorgetrokken. Ik denk dat ik dat niet nodig heb en uiteindelijk is het niet goed voor het team als het de hele tijd zo gaat."