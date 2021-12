Palmer kan niet anders dan Verstappen complimenteren: "Verdiende wereldkampioen"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgde afgelopen seizoen voor veel spektakel en minstens net zoveel controverse. Uiteindelijk werd het duel tijdens de allerlaatste ronde van het seizoen beslist en dat gebeurde in een mengelmoes van spektakel en zeer veel controverse.

De afgelopen week stond bol van de spanning. Verstappen had de titel wel veilig gesteld op de baan maar Mercedes leek de slag te willen slaan in de rechtbank. Het liep echter met een sisser af want de Duitse ploeg ging niet in beroep en Verstappen kon juichen op het FIA-gala.

Wensen en angsten

Oud-coureur Jolyon Palmer kijkt in zijn analyse terug op het titelduel. Hij zag dat ieders angsten en wensen tegelijkertijd uitkwamen. Op de officiële site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "We wilden dat het kampioenschap zou worden beslist in een wiel-aan-wielgevecht en niet in het kantoortje van de stewards. Uiteindelijk is het op allebei de manieren uitgekomen."

Verdiende kampioen

Het ging na Verstappens titel vooral over de cruciale en bekritiseerde safety car fase vlak voor het einde. Palmer denkt dat het geen invloed heeft op het succes van wereldkampioen Verstappen: "Wat je ook vindt van het gehele safety car incident, je kan niet wegnemen dat het een feit is dat Max Verstappen de verdiende wereldkampioen is van het seizoen 2021."