Formule 1-teambazen kiezen Verstappen als beste coureur van 2021

De Formule 1-bazen van negen renstallen hebben via een poll van Autosport hun stem uitgebracht op wie de beste coureur van 2021 was. Uit deze peiling kwam Max Verstappen als winnaar uit de bus met 188 punten, gevolgd door Lewis Hamilton met 174. Met een zeer sterke eerste seizoenshelft, werd McLaren-coureur Lando Norris derde in deze rangschikking. In 2020 won Hamilton deze verkiezing boven Verstappen.



Elke teambaas gaf in het geheim een top tien door met daarbij dezelfde puntenverdeling als bij een Grand Prix (25-18-15-12-10-8-6-4-3-2-1). Ook is niet bekend welke teambaas wel of niet hebben gestemd.