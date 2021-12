IndyCar-rijder O'Ward over toetreden F1-ladder: ''Ik heb daarover niet veel goeds te zeggen''

IndyCar-coureur Patricio O'Ward mocht voor McLaren tijdens de eerste testdag in Abu Dhabi in actie komen. De Mexicaan reed een vierde tijd in een sessie waar Nyck de Vries in de Mercedes als eerste eindigde. O'Ward was onder de indruk van het rijden in een Formule 1-bolide, maar zal niet overwegen om de F1-ladder te gaan beklimmen om een stoeltje in de koningsklasse te bemachtigen.



"Ik ben erg blij waar ik nu ben in de IndyCar. Als ik de overstap hierheen maak, komt het rechtstreeks uit de IndyCar. Ik ben niet van plan om naar F2 of F3 te gaan. Ik heb de F2 gereden. Ik heb er niet veel goede dingen over te zeggen om eerlijk te zijn.''

In 2019 kwam O'Ward een weekend in actie in de Formule 2 voor het Nederlandse team van MP Motorsports, dankzij de steun van het juniorenprogramma van Red Bull. Hij was de vervanger van de geschorste Mahaveer Raghunathan. Verder dan een 19de en 14de plaats kwam de IndyCar-coureur niet.

Vanwege een besluit van de FIA ​​om minder licentiepunten toe te kennen voor de overwinning van O'Ward's Indy Lights-titel, was de Mexicaan niet meer in staat om de vereiste punten te behalen om in 2020 in de Formule 1 te kunnen rijden. De talentvolle coureur kreeg een zitjes aangeboden voor de IndyCar en Red Bull ontbond het contract met O'Ward.

O'Ward kwam hierdoor bij Arrow McLaren SP terecht in 2020 en pakte drie tweede plaatsen en een derde positie. In 2021 scoorde de 22-jarige coureur zijn eerste zege en won daarmee een weddenschap met McLaren-baas Zak Brow. De Amerikaan beloofde hem een testritje in zijn F1-bolide bij een overwinning. O'Ward werd in het IndyCar-kampioenschap uiteindelijk derde in de rangschikking en kon tot het einde meedoen om de titel.