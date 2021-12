Norris wijdt tegenvallende tweede seizoenshelft aan pech: "Hadden beter verdiend"

McLaren en Lando Norris begonnen enorm sterk aan het afgelopen seizoen. De jonge Brit reed enorm sterk in de eerste seizoenshelft en stond zelfs geruime tijd derde in de strijd om het kampioenschap. Maar in de tweede seizoenshelft stortte de resultaten compleet in elkaar waardoor Norris uiteindelijk slechts als zesde eindigde.

De druiven waren behoorlijk zuur na afloop van het seizoen vorige week. McLarens tweede seizoenshelft was zwak en Norris weet dat zelf ook heus wel. Maar de Brit zag ook dat er het een en ander misging. Tegenover Motorsport.com sprak hij zich uit: "Ik heb zeker enkele fouten gemaakt. In Brazilië maakte ik de grootste fout, die kostte mij veel. Daarnaast hebben we gewoon heel erg veel pech gehad. We hebben lekke banden, problemen, incidenten en nog van alles gehad."

Podiums

In de eerste seizoenshelft eindigde Norris nog met enkele regelmaat op het podium. Onder andere in Imola en Monaco mocht hij het podium beklimmen. In Rusland leek hij onderweg naar de overwinning totdat hij in de absolute slotfase van de baan schoof in de heftige regen. Maar daarna bleven de hoogtepunten uit.

Pech

Norris beaamd dat de klad erin kwam: "De tweede seizoenshelft was gewoon niet waar we op gehoopt hadden. We hadden beter verdiend. Ik denk dat we het veel beter hebben gedaan met het team dan het nu lijkt. We hebben gewoon veel pech gehad, dat is het gewoon."