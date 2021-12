Croft ziet koele sfeer tussen Mercedes en wedstrijdleiding: "Hebben vertrouwen in sport verloren"

De kopstukken van Mercedes waren gisteren afwezig bij het FIA-gala. Teambaas Toto Wolff en runner-up Lewis Hamilton ontbraken op het gala en lieten technisch kopstuk James Allison de bokaal voor de constructeurstitel oppikken. De frustratie bij het team was nog steeds duidelijk, ze zetten hun beroep niet door maar waren wel woest op de wedstrijdleiding.

De door wedstrijdleider Michael Masi genomen beslissingen in Abu Dhabi zorgden voor veel woede. Vooral de beslissingen omtrent de safety car-procedure in de slotfase riepen veel frustratie op. De renstal gaf gisteren aan niet boos te zijn op kersvers wereldkampioen Verstappen maar vooral op de wedstrijdleiding. Het lijkt erop dat de heren van Mercedes niet veel vertrouwen meer hebben in Masi en co.

Vertrouwen verloren

Ook Sky Sports-commentator David Croft proeft de spanning. Hij besprak het bij zijn werkgever: “Ze hebben het vertrouwen in de sport verloren. Ze zijn nog steeds verbijsterd door de beslissingen die na de wedstrijd werden genomen.”

Toch denkt Croft dat wedstrijdleider Masi niet de grote zondebok moet zijn. Hij neemt het op voor de Australiër: “Ik ben hier niet om de schuld te geven aan Michael Masi. Zoals ik al eerder had gezegd, ik ken hem al heel erg lang en hij is een aardige man. Hij maakt eerlijke beslissingen op een zo goed mogelijke manier op moeilijke momenten.”

Stilte

Het duurde vrij lang voordat Mercedes zelf reageerde op de omstandigheden. Het team bleef lang stil totdat ze op donderdag naar buiten kwamen met het nieuws dat ze niet in beroep gingen. Ook de FIA bleef lang stil en kwam pas op woensdagavond met het nieuws dat ze de situatie grondig gingen analyseren.

Statement

Croft ergert zich aan de mindere communicatie: “Er is een beetje een informatie-vacuüm, niet? In de tussentijd vanaf zondag tot waar we nu zijn. Ja, de FIA kwam met een statement maar ze hebben niet genoeg gezegd. Ze hebben niet genoeg uitleg gegeven over hoe het proces tot de beslissing tot stand is gekomen.”