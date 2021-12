Marko ziet contractverlenging Verstappen wel zitten: "Dan gaan we maar eens kijken"

Max Verstappen pakte afgelopen weekend op spectaculaire wijze zijn allereerste wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur moest het beroep van Mercedes even afwachten maar dat werd afgeblazen. Daardoor kon hij gisteren zijn kampioensbeker ophalen in Parijs op het prestigieuze FIA-gala waar hij straalde met zijn Red Bull-collega's.

Dat het wel goed zit tussen het Oostenrijkse team en hun Nederlandse stercoureur is wel duidelijk. Toen Verstappen jubelend over de finishlijn kwam in Abu Dhabi riep hij over de radio dat hij dit nog wel 10 of 15 jaar wilde doen bij het team.

Kantoor

Verstappen heeft nog een contract tot 2023 maar contractverlenging lijkt er zomaar in te kunnen zitten. Teamadviseur Helmut Marko ziet verlenging in ieder geval wel zitten. In gesprek met Motorsport-Total vertelt de Oostenrijker dat Verstappen snel langs komt op kantoor: "Dan gaan we maar eens kijken. We gaan een contractverlening bespreken en misschien ook nog eens afsluiten."

Silverstone

Marko is er in ieder geval niet bang voor dat Verstappen zijn contract niet gaat verlengen en naar de concurrentie gaat. Een overstap naar aartsrivaal Mercedes ziet Marko al helemaal niet gebeuren. Hij is duidelijk: "Dat gevaar bestaat niet. Daarvoor is er in Silverstone echt teveel vernietigd."