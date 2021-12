Wolff heeft veel respect voor Verstappen: "Max heeft niets met de situatie te maken"

Max Verstappen werd afgelopen weekend wereldkampioen. Zijn titel werd gisteren helemaal veilig gesteld toen Mercedes bekend maakte hun beroep niet door te zetten. De Duitse renstal feliciteerde Verstappen en Red Bull zelfs in hun verklaring en het wederzijds respect is zeer groot.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gunt Verstappen de titel. De manier waarop dat is gegaan zit hem echter nog wel wat dwars. Zonder het safety car-incident zou hij zich beter voelen. Wolff wordt geciteerd door Crash.net: "Ik zou het dan helemaal oké hebben gevonden toen Max en Red Bull kampioen werden op zondag."

Het protest van Mercedes was volgens Wolff dan ook helemaal niet gericht tegen Verstappen en co. Hij heeft zelfs heel erg veel respect voor de grote concurrent: "Deze situatie heeft helemaal niets te maken met Max, hij is een waardige kampioen. Ik heb echt heel erg veel respect voor alle mensen die bij Red Bull Racing werken."