Horner prijst Perez de hemel in: "Checo heeft een sleutelrol gespeeld"

Max Verstappen pakte afgelopen weekend de wereldtitel in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull-coureur bedankte afgelopen weekend zijn teamgenoot Sergio Perez voor zijn hulp. De ervaren Mexicaan reed dit seizoen voor het eerst voor het Oostenrijkse topteam en bewees zijn team een dienst.

In Abu Dhabi was het harde werk van Perez duidelijk zichtbaar. De Mexicaan gaf zijn teamgenoot een tow in de kwalificatie waardoor Verstappen de pole position veroverde. Ook tijdens de race liet hij zich zien en maakte hij het leven van Lewis Hamilton nogal zuur. Perez verdedigde hard maar fair en gaf Verstappen de kans om terug te komen.

Sleutelrol

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is trots op de prestaties van Perez. De Brit wordt geciteerd door Motorsportweek: "Checo heeft dit jaar een sleutelrol gespeeld voor ons, vooral in de tweede seizoenshelft. Hij was een fenomenale rechterhand voor zijn teamgenoot. Hij deed veel goede dingen of het nou een tow in Monza was, vechten met Lewis in Turkije of zijn tow van zaterdag in de kwalificatie."

Leeuw

Horner prijst ook vooral de kunsten van Perez in Abu Dhabi van afgelopen weekend. "Toen verdedigde hij als een leeuw tegenover Lewis, dat kostte hem veel tijd. Zonder dat had Mercedes waarschijnlijk een gratis pitstop gehad en zouden ze waarschijnlijk wereldkampioen zijn geworden."