FIA-presidentskandidaat steunt Hamilton in gelijkheidsstrijd: "Het is het juiste moment"

Morgen wordt duidelijk wie Jean Todt gaat opvolgen als president van de autosportfederatie FIA. Er zijn slechts twee kandidaten voor de functie: Graham Stoker en voormalige rallyrijder Mohammed bin Sulayem. De twee zijn hard bezig met hun campagnes in deze lastige tijden.

De afgelopen jaren kreeg de autosport steeds vaker te maken met grote maatschappelijke thema's. Zo moesten ze een manier vinden om de sport weer op te starten ten tijden van een pandemie en ging het ook steeds vaker om zware maatschappelijke thema's zoals inclusiviteit. Dit vuurtje werd aangewakkerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en hij zette meerdere initiatieven op.

Dezelfde lijn

Vanzelfsprekend is dit ook een groot thema voor de presidentskandidaten. Stoker is zeer lovend over de acties van Hamilton en wil samenwerken. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik wil op dezelfde lijn staan als Hamilton. We werken momenteel samen met onze vrienden van de FOM op het gebied van inclusiviteit."

Juiste moment

De sociaal-maatschappelijke thema's zijn belangrijke punten voor Stoker, die momenteel al een belangrijke rol heeft binnen de FIA. Hij wil bij zijn mogelijke presidentschap echt werk maken van de maatschappelijke vraagstukken: "Ik heb in mijn campagne de belofte gedaan dat ik een commissie wil opzetten die dit punt gaat aanpakken. Ik wil op dezelfde lijn komen als Lewis op dat punt. Hij heeft absoluut gelijk en het is het juiste moment."