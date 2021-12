Verstappen maakt zich niet druk om Mercedes en looft Red Bull: "Ware teamprestatie"

Max Verstappen werd gisteren feestelijk onthaald op de teambasis van zijn team Red Bull Racing. De Nederlander kwam onder luid gejuich aan bij de fabriek in Milton Keynes waar hij nog een klein feestje vierde met de werknemers van zijn team. Toch is nog niet alles zeker aangezien Mercedes nog steeds de intentie heeft om in beroep te gaan.

Verstappen zelf houdt zich daar niet zo mee bezig. De Nederlandse wereldkampioen geniet vooral het feestje met zijn team en geeft weinig tot amper aandacht aan de acties van Mercedes. Hij geniet en wordt geciteerd door zijn eigen site: "Het daalt langzaam in en het voelt geweldig."

Lovend

Hij is vooral lovend over zijn werkgever. Hij is vol met complimenten: "Het winnen van het kampioenschap was een ware teamprestatie, dat is fantastisch. Zoiets had ik zonder iedereen hier nooit bereikt. Het is geweldig om deel uit te maken van dit team. Vlak na de finish ,ik was heel emotioneel, riep ik al dat ik hoopte hier nog tien of vijftien jaar te mogen blijven. Er is geen rede om weg te gaan. Ik kan goed omgaan met iedereen hier. Ik wil hier nog heel lang zijn."

Dezelfde persoon

Ondanks de vele emoties blijft Verstappen vooral zichzelf. Hij is niet ineens een ander persoon: "Uiteindelijk verandert dit niet mijn leven. Ik ben dezelfde persoon, ik heb nog steeds dezelfde vrienden en ik woon nog steeds in hetzelfde appartement. Mijn levensdoel is dan wel bereikt maar hoe ik leef is hetzelfde gebleven."