Prost heeft genoten van titanstrijd: "Misschien wel beste seizoen ooit"

Het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgden ervoor dat veel fans aan de buis gekluisterd zaten. De strijd was intens en ging lang tijd gelijk op maar trok ook zeer veel nieuwe fans naar de sport. Niet alleen de fans waren onder de indruk, ook de kenners zagen een bizarre strijd.

Alain Prost heeft in zijn lange carrière veel harde gevechten uitgevochten met zijn mede-legende Ayrton Senna. Toch heeft de Fransman genoten van het huidige titelduel. Bij Canal+ spreekt hij zich uit: "We hadden dit jaar twee exceptionele coureurs, bij twee verschillende teams. Ze waren heel erg anders in hun mentaliteit, karakter en stijl."

Meer over Alain Prost Video: Zo dacht Verstappen twee jaar terug over de Senna-Prost crash

De viervoudig wereldkampioen heeft zijn vingers afgelikt bij de strijd. Hij deelt graag zijn opvattingen: "Het was prachtig. Formule 1 heeft de nieuwe generatie bereikt en dat komt deels ook door de prestaties van Max. Dit was misschien zelfs wel het allerbeste seizoen ooit."