Haas sluit laatste dag post-season test als snelste af

De laatste Formule 1-kilometers van het seizoen zitten erop. De teams hebben vandaag hun tweede en laatste testdag op het Yas Marina Circuit afgerond. De snelste tijd werd gereden door een verrassende naam: Ferrari-junior Robert Shwartzman was de rapste in de Haas.

Hier moet echter wel een kanttekening bij worden geplaats. Haas was namelijk het enige team dat niet met een mule-car reed. De andere teams reden allemaal met een mule-car gebaseerd op een oudere auto zodat ze de nieuwe 18 inch banden konden testen.

Zhou

Guanyu Zhou testte de hele dag voor zijn nieuwe team Alfa Romeo als voorbereiding voor zijn debuut in 2022. Max Verstappen hoefde vandaag niet in actie te komen, Sergio Perez kroop vandaag in de Red Bull. Bij Mercedes kroop George Russell achter het stuur.

LED

Vanzelfsprekend draaide het op de laatste testdag niet om snelle tijden. De teams hebben de laatste dagen op de baan vooral gebruikt om data te verzamelen en te testen met de nieuwe banden waar men in 2022 mee gaat rijden. McLaren testte vandaag ook nieuwe LED-verlichting uit op de nieuwe banden.