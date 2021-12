Jos Verstappen: "Max is er even klaar mee na alles wat er gebeurd is"

Het is een ontzettend lang en druk seizoen geweest voor alle coureurs en met name voor de coureurs die streden om de titel. Daar kwam extra veel pers bij kijken en ook de druk die het met zich meebrengt dragen Max Verstappen en Lewis Hamilton mee op hun schouders.

Hoewel van de Red Bull-coureur altijd gezegd wordt dat hij makkelijk met de druk om kan gaan, hakt het lange intensieve seizoen er nu toch in, zo maken we op uit de woorden van Jos Verstappen in gesprek met de NOS.

Vermoeid

De omroep sprak Verstappen senior aan het einde van de testdag in Bahrein: "Hij is vandaag een beetje klaar ermee, zelfs de test hier heeft hij moeite om te doen. Zeker na een Grand Prix met zoveel emoties, een nacht doorhalen - hij heeft er nu ook nog last van."

"Maar het is wel belangrijk dat hij het gevoel krijgt van de nieuwe banden die volgend jaar gebruikt gaan worden. Hij moet zich even oppeppen om dit te doen en vanavond gaan we naar huis, naar Nice. Ik ga vanuit daar door naar mijn huis, daarna moet hij heel veel verplichtingen doen. Hij gaat eerst naar Engeland naar de fabriek en dan op donderdag het FIA-gala dus er komen nog wel wat dingetjes op hem af."