Jos Verstappen oneens met beslissing in openingsfase seizoensfinale: "Vind dat nogal unfair"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een zinderende ontknoping. Vrijwel de gehele race leek het erop dat Hamilton voor de achtste keer met de wereldtitel naar huis zou gaan. Een late safety car gooide echter roet in het eten en Verstappen deed het onmogelijke.

De wereldtitel van de Nederlandse Red Bull-coureur zorgde voor een vreugde-explosie in zijn vaderland. Veel televisiekijkers hadden de hoop op een Hollandse wereldtitel allang opgegeven totdat Verstappen toesloeg in de laatste ronde van de race.

Hok

Ook zijn vader Jos Verstappen had er een hard hoofd in. De vader van de wereldkampioen spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Ik moet eerlijk bekennen, na vijf rondjes had ik ook het gevoel, dit gaat hem niet meer worden. Daarna ben ik weggelopen en ben ik boven voor de televisie gaan zitten in een hok. Lekker alleen."

Safety car

Toen de safety car de baan weer opkwam na de crash van Nicholas Latifi schoof ook Verstappen senior naar het puntje van zijn stoel. De safety car-situatie verliep redelijk chaotisch. In eerste instantie moesten de 'lapped cars' er niet tussenuit en luttele seconden later gebeurde dit toch.

Unfair

De vader van de wereldkampioen denkt dat de wedstrijdleiding dit deed na een incident eerder in de race. In de eerste ronde ging Hamilton namelijk wijd in een duel met Verstappen, hij moest de plek echter niet teruggeven. Jos Verstappen spreekt zich uit: "Persoonlijk vond ik dat nogal unfair. Als Max naast de baan belandt moet hij zijn plek teruggeven en krijgt hij een vijf seconden penalty. Nu kijken ze er niet eens naar. In mijn ogen kan dat niet."

Goedmakertje

Verstappen senior denkt dan ook dat de beslissing van de wedstrijdleiding om niet te finishen achter de safety car een soort goedmakertje was. Hij deelt zijn opinie met de wereld: "Ik denk dat dit de reden is dat ze alsnog die beslissing hebben genomen. Dat denk ik echt."