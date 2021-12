Boze Hamilton-fans starten petitie

Lewis Hamilton leek afgelopen weekend lange tijd op weg naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Een late safety car gooide echter roet in het eten. Hamiltons rivaal Max Verstappen wist hem na de herstart te verschalken in de allerlaatste ronde van de race in Abu Dhabi.

Bij Hamiltons team Mercedes waren ze furieus. De Duitse renstal was van mening dat de wedstrijdleiding de regels niet had opgevolgd. Mercedes tekende dan ook een protest en aan vond dat de safety car-procedure verkeerd was uitgevoerd. De stewards waren het er niet mee eens en wezen het protest af.

Petitie

Mercedes sprak hierop uit dat ze de intentie hadden om in beroep te gaan. Ze zijn echter niet de enigen die een verwoede poging ondernemen om Hamilton alsnog aan de titel te helpen. Enkele fans van de zevenvoudig wereldkampioen zijn namelijk een petitie begonnen om hem alsnog tot kampioen te laten kronen.

F1 motorsport spectators : Overturn the decision of the Abu Dhabi Grand Prix. Lewis should be the winner. - Sign the Petition! https://t.co/jHBsCQE9xx via @UKChange — 🏎. Lindsay Scott 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ScottPetronasF1) December 14, 2021

De initiatiefnemers zijn van mening dat het niet eerlijk was dat enkele gelapte auto's de safety car mochten inhalen. Volgens de fans geeft de beslissing een verkeerd voorbeeld aan jongeren en toekomstige coureurs. Het is afwachten of de petitie effect gaat hebben.