Hamilton verslaat Verstappen voor bijzondere prijs

Max Verstappen werd afgelopen weekend wereldkampioen na een episch titelduel met Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur werd in de allerlaatste ronde verslagen en de teleurstelling was begrijpelijk zeer groot. Maar op de achtergrond sluimerde er nog een duel tussen de twee kemphanen, hier was Hamilton wel de beste.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft namelijk de Fastest Lap Award gewonnen. Hij verbrak ook hier alle records, het was al de zesde keer dat hij deze prijs in ontvangst mocht nemen. In dit kampioenschap versloeg hij zijn grote rivaal Max Verstappen.

Congratulations, Lewis Hamilton! The Mercedes driver has won the DHL Fastest Lap Award for a record-breaking sixth time!*



Allebei de coureurs hebben dit seizoen zes keer de snelste ronde gereden. Toch gaat de prijs dit keer naar Hamilton. De Britse coureur was namelijk vaker de man met de op een na snelste ronde. Hierdoor mag hij de beker in ontvangst nemen. De sponsor van de prijs laat de coureurs nog grappend weten dat ze niet in beroep kunnen gaan tegen de uitslag van dit kampioenschap.