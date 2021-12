Ecclestone haalt uit naar Hamilton: "Volslagen onzin dat hij is bestolen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton beslisten dit weekend hun epische titelstrijd. In de allerlaatste ronde kon Verstappen zijn Britse rivaal verschalken na een late discutabele safety car fase. Bij Mercedes waren ze des duivels maar hun protesten hadden geen enkel effect.

Mercedes-teambaas Toto Wolff en Hamilton spraken op zondag niet meer met de media en vertrokken van het circuit. Terwijl Verstappen feest vierde, heerste er een heel ander gevoel in het Britse kamp. In de Britse pers wordt vooral besproken over een 'gestolen' wereldtitel, Mercedes was immers van mening dat de safety car-procedure incorrect was uitgevoerd.

Onzin

Voormalig Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone kan hier alleen maar om lachen. Bij Sky Sports spreekt de Brit duidelijke woorden over Hamilton: "Dat hij is bestolen is echt compleet volslagen onzin."

Ecclestone denkt namelijk dat Hamilton zelf ook goed weg kwam in Abu Dhabi. Hij refereert aan een momentje in de beginfase van de race: "In de eerste ronde ging hij van de baan en reed hij er weer in volle vaart de baan op. Verstappen bleef op de baan en deed echt helemaal niets fout."

Klagen

Hamilton moest de positie niet terug geven en Verstappen kwam in die fase van de wedstrijd niet in de buurt van zijn Britse rivaal. Ecclestone vindt dan ook dat Hamilton en co zich rustig moeten houden: "Lewis kreeg er geen straf voor dus hij moet niet te veel gaan klagen. Dit soort dingen gebeuren altijd in sport. We moeten de race director niet de schuld geven want hij deed exact wat hij moest doen."