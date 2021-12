Verstappen test vandaag met Red Bull nieuwe Pirelli-banden voor 2022

Max Verstappen is nog amper twee dagen wereldkampioen Formule 1 maar stapt vandaag alweer in zijn RB16B om te testen op het circuit van Abu Dhabi, waar hij zondag de winst pakte en dus de titel op zijn naam schreef.

De Nederlander zal straks rond 7:00 uur Nederlandse tijd aan zijn werkdag beginnen voor een testdag in het Midden-Oosten doordat alle teams 3 dagen zullen testen. De eerste twee dagen wordt er getest met de nieuwe 18-inch Pirelli banden voor 2022. De derde dag is een zogeheten Young Driver Test.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen zal proeven aan de nieuwe banden voor volgend jaar. In mei, enkele dagen na de Grand Prix van Spanje in Barcelona testte zowel hij als teamgenoot Sergio Perez deze banden voor het eerst. Vandaag zal de tweede kennismaking volgen voor de kersverse wereldkampioen, teamgenoot Perez zal morgen het stuur overnemen, terwijl Juri Vips de derde dag de auto zal besturen als jonge coureur.