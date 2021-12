“ Kritiek op Wolff na woede-uitbarstingen in Abu Dhabi”

Max Verstappen versloeg gisteren Lewis Hamilton na een zinderende slotfase op het Yas Marina Circuit. De Nederlandse Red Bull-coureur profiteerde in de slotfase van een safety car-situatie en kon daardoor Hamilton aanvallen in de absolute slotfase. Hij slaagde in zijn plan en won de race én het kampioenschap in de allerlaatste ronde.

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde vol woede op de situatie in de slotfase. Hij was het niet eens met de manier waarop er met de safety car-procedure werd omgegaan. Mercedes tekende hier dan ook protest tegen aan maar de stewards wezen het af.

Beneden peil

Wolff maakte veel misbaar en wilde na de race ook niet met de media praten. Ook bij Ziggo Sport-commentator Olav Mol viel het gedrag van Wolff niet helemaal in goede aarde. De commentator belde gisteravond in bij de talkshow Humberto en sprak zich daar uit. "Ik vind het nogal beneden peil hoe een groot automerk als Mercedes Wolff op deze manier zijn gang laat gaan."

Onzin

De woeduitbarsting van de Oostenrijkse teambaas en de protesten van Mercedes maakten niet echt indruk op Mol. In de RTL4-talkshow was hij vrij duidelijk: "Ik denk dat, wees nou eens waardig. Je bent al een groot kampioen en je hoeft je dan niet te verlagen tot dit soort onzin."