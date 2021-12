Onvrijwillige hoofdrolspeler Latifi laat zich horen: "Nooit mijn bedoeling geweest om situatie te beïnvloeden"

De safety car speelde gisteren een bepalende rol in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen kon dankzij de safety car toeslaan in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. De safety car-periode werd veroorzaakt door een flinke crash van Williams-coureur Nicholas Latifi.

De Canadees was zich achteraf bewust van de situatie die hij had veroorzaakt. Maar hij benadruk dat het niet zijn bedoeling was. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Op dat moment was ik mij niet bewust van de situatie. Vanzelfsprekend was het nooit mijn bedoeling om die ,per ongeluk, te beïnvloeden. Maar ik maakte een foutje en dat kostte me mijn eigen race."

Latifi had voor zijn crash een stevig duel met Mick Schumacher. Hierdoor kwam hij op het vuil terecht en dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk crashte. Hij legt het uit: "We waren enorm aan het worstelen met de grip na het duel, vooral op de plek waar ik uiteindelijk crashte. Ik had al het gehele weekend wat moeite in die bocht. Nu had ik vuile banden én zat ik in de vuile lucht. Toen maakte ik een foutje."