Verstappen genomineerd voor Sportman van het Jaar

Max Verstappen werd gisteren gekroond tot de kersverse wereldkampioen. De Nederlander versloeg in een zinderend duel zijn naaste rivaal Lewis Hamilton en mocht juichen na een slepend proces bij de stewards. Om het feestje nog completer te maken is hij nu ook nog genomineerd voor een andere prestigieuze prijs.

Gisteren werden namelijk ook de nominaties voor sportman van het jaar bekend gemaakt. De Nederlandse Red Bull-coureur stond al op de longlist voor de prijs maar behoort nu ook tot de genomineerde. Opvallend genoeg is hij de enige niet-Olympisch kampioen bij de heren.

Hij zal het bij het sportgala namelijk moeten opnemen tegen baanwielrenner en Olympisch kampioen Harrie Lavreysen en Olympisch BMX-kampioen Niek Kimmann. Verstappen won het beeldje al in 2016 maar was toen niet zelf aanwezig om het in ontvangst te nemen. Het sportgala vindt plaats op 22 december.