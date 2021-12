Video: Red Bull komt met prachtig eerbetoon aan wereldkampioen Verstappen

Nu de protesten van Mercedes zijn afgewezen is Max Verstappen de wereldkampioen van 2021. Mercedes heeft nog wel de intentie uitgesproken dat ze in beroep willen gaan maar tot die tijd is Verstappen 'gewoon' de wereldkampioen. Bij zijn team Red Bull zijn ze in ieder geval helemaal gek van vreugde.

Vlak nadat de protesten werden afgewezen kwam het social media team van Red Bull Racing op de proppen met een eerbetoon aan Max Verstappen. Ze zetten een video online waarin de reis van Verstappen naar de titel in beeld wordt gebracht. Onder meer de debuutjaren, de eerste overwinning en Verstappens overwinning in Zandvoort komen voorbij.