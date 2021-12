Breaking: Eerste protest Mercedes afgewezen

De stewards hebben hun eerste beslissing van de avond genomen. De heren hebben het eerste protest van Mercedes afgewezen. Het gaat hier om het protest over het mogelijk inhalen van Verstappen onder de safety car. De stewards gaan niet mee in de beschuldigingen van Mercedes.

De stewards vinden dat het protest van Mercedes ontvankelijk is. Volgens de hoge heren in Abu Dhabi hebben beide teams hun zegje gedaan. Daaruit kwam naar voren dat Verstappen inderdaad kortstondig voor Hamilton reed. Maar dit was echter maar heel erg kortstondig.

De stewards hebben echter gezien dat dit gebeurde op een moment dat beide kemphanen aan het remmen en accelereren waren. Toen de safety car periode eindigde reed Hamilton nog gewoon vooraan en was er geen sprake van een overtreding van Verstappen. De stewards hebben dan ook besloten dat het protest geen gehoor krijgt. Hierdoor vangt Mercedes bot en moeten ze hun hoop vestigen op hun tweede protest.