Wolff weigert interviews na seizoensfinale

De ontknoping van het wereldkampioenschap is uitgedraaid op een ware thriller. In de allerlaatste ronde stelde Max Verstappen zijn allereerste wereldtitel veilig. De Nederlander profiteerde van een late safety car en trok de zege naar zich toe. Bij Mercedes was men woest.

Toto Wolff brulde over de radio naar wedstrijdleider Michael Masi dat de strijd allesbehalve eerlijk was verlopen. Hij vond het niet eerlijk dat de 'lapped cars' ineens toch de safety car mochten passeren. Hierdoor kwam Verstappen achter Hamilton te zitten en was de wereldtitel een feit.

Kantoor

Na afloop van de race wilde Wolff niet voor de camera's van de internationale pers verschijnen. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz meldde dat Red Bull-teambaas Christian Horner langs kwam om Wolff te spreken. Horner kreeg echter te horen dat Wolff op kantoor zat.

Regelboek

Wolff heeft het regelboek erbij gepakt en denkt dat hij een voet heeft om op te staan. Mercedes heeft dan ook een protest aangetekend en ze leggen zich niet zomaar neer bij de wereldtitel van Verstappen. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.