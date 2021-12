Horner ontploft van vreugde na wereldtitel Verstappen: "Dankjewel Nicholas Latifi!"

Voor het eerst sinds 2013 heeft Red Bull Racing weer een wereldkampioen afgeleverd. Max Verstappen is de opvolger van Sebastian Vettel en in Nederland zal er een waar volksfeest losbarsten. Red Bull is dan we geen kampioen geworden bij de teams, de grootste titel is wel binnen.

Na afloop van de bizar spannende race verscheen ook Red Bull-teambaas Christian Horner voor de camera van de internationale media: "Dit somt het jaar wel een beetje op. Ik had al eerder gezegd dat we iets van de racegoden gingen zien in de laatste tien ronden. Dankjewel Nicholas Latifi, dankjewel voor de safety car."

Herstart

Horner heeft voor een keer complimenten voor de raceleiding. In de slotfase speelden de stewards en Michael Masi een grote rol. "Ze deden het goed om de race zo te herstarten. Het is een waanzinnige competitie geweest. Deze titel van Max ging niet alleen om vandaag, het ging over het gehele jaar. Lewis was een fenomenale tegenstander, het gehele jaar. Hij is een fantastische wereldkampioen en dat maakt de waarde alleen maar groter."

Laat ze racen

Horner is blij met het verloop van de race. Hij is eigenlijk alleen maar vol lof: "We hebben allemaal geroepen dat ze de coureurs gewoon moesten laten racen. Dit is waar we het over hadden. Dit kampioenschap kwam neer op de laatste ronde. We wisselden naar de softs en Max moest het doen."