Honda-topman heeft volste vertrouwen in Verstappen: "Max moet voor onze rivaal finishen"

Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel pakken. Hij heeft in ieder geval al een eerste stap gezet in de goede richting door de pole position te pakken op het Yas Marina Circuit. Hij zal de race starten op andere banden dan zijn rivaal Lewis Hamilton en de strategie zal een bepalende rol gaan spelen.

De seizoensfinale zal een adembenemende spannende thriller worden. Verstappen en Hamilton hebben evenveel punten en zullen morgen dus vooral op elkaar moeten letten. Het zal ook de laatste race zijn van Red Bulls motorleverancier Honda.

Softs

Honda-topman Toyoharu Tanabe weet wat er moet gebeuren in het Emiraat. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Max moet voor onze rivaal finishen. De twee Red Bulls starten op de softs en de Mercedessen starten op de mediums. Dus het wordt interessant om te zien hoe dat uitpakt."

Power Unit

Tanabe weet dat er meerdere mogelijkheden zijn in deze strijd. Hij weet ook dat zijn Honda-mannen aan de bak moeten. "Er zijn meerdere mogelijke strategieën. Vanuit een Power Unit oogpunt moeten we flexibel zijn om te er klaar voor te zijn als het team bepaalde keuzes maakt."