Max Verstappen wijzigt tactiek: "Was niet de bedoeling op zachte band te starten"

Tijdens de tweede kwalificatiesessie wordt voor de top 10 coureurs bepaald op welke banden ze de race moeten starten. Beide Mercedes en Red Bull Racing-coureurs waren van plan dit op gele banden te doen, en zoals vaker gebeurt reden Sergio Perez en Max Verstappen hun tweede run in Q2 op de rode band.

Normaliter gebeurt dit om te verdedigen en als het nodig is alsnog een snellere tijd neer te zetten, vandaag pakte het echter uit als een verrassing voor de TV-kijkers en fans op de tribunes want hoewel het voor Perez noodzakelijk was om op de zachte band een snellere tijd te rijden liet Verstappen het gas niet los en zorgde met zijn snellere tijd dat ook hij morgen op de zachte banden aan de race begint.

Weinig slijtage

Een strategie waarvan sommige experts niet zeker zijn of het goed uit zal pakken, maar de Nederlander zegt dat de degradatie mee blijkt te vallen in de lange runs: "Gisteren voelde de lange runs op de zachte banden goed aan en de slijtage viel erg mee. Daarom was de beslissing om op softs te kwalificeren niet moeilijk, maar het was in eerste instantie niet ons plan. We wilden op mediums starten maar daar had ik een vlakke kant mee gereden tijdens het aanremmen van bocht 1, dus wisselden we van strategie."

Christian Horner had op Sky F1 gezegd dat het een '50-50' beslissing was geweest om op de zachte banden te starten omdat het "strategische kansen" bood.