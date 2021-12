Perez laat sterk staaltje teamwork zien: "Als we het nog een keer zouden doen, dan zou het misgaan"

Sergio Perez speelde een grote rol bij de pole position van Max Verstappen. Op het Yas Marina Circuit keek de Mexicaan goed in zijn spiegels en gaf hij Verstappen een goede tow waardoor de Nederlander door kon trappen en met zijn pole een tik kon uitdelen aan titelrivaal Lewis Hamilton.

De bejubelde Perez verscheen na afloop bij de internationale cameraploegen. Bij Sky Sports was Perez blij met de situatie: "We wisten dat we geen kans hadden tegen de Mercedessen. Dus ja, het was perfect team werk. Ik denk dat het perfect uitpakte en als we het nog een keer zouden proberen zou het mis gaan. Maar alles ging goed en ik ben blij voor Max en ik ben ook blij dat ik hem kon helpen."

Het enige smetje van de dag was voor Perez dat hij 'slechts' de vierde tijd reed. Hij baalt er een beetje van: "Ik zou wensen dat ik P3 had gepakt. Ik denk dat ik die verloor in de laatste bocht maar het is alsnog een prima resultaat voor het team. Ik denk dat er genoeg is wat wij kunnen doen. Het zal geen verschil maken. Hopelijk hebben we een goede start en kunnen we dan verder."