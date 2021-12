Rosberg ziet Hamilton als favoriet: "Max moet iets speciaals doen tijdens de kwalificatie"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen vanmiddag een eerste stap zetten in de richting van de felbegeerde wereldtitel. De kwalificatie zal belangrijk worden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Mercedes oogde snel in de trainingen maar dat zegt vanzelfsprekend niet alles.

De twee kemphanen lijken redelijk rustig te blijven onder de zeer gespannen situatie. De druk staat vol op de ketel maar dat lijkt ze helemaal niets te interesseren. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg weet wel beter. Bij Sky Sports is de Duitser duidelijk: "Zelfs deze twee coureurs zijn dat. Je kijkt naar Max en aan de buitenkant lijkt hij niet nerveus, maar ze zijn mensen."

De twee zullen hun zenuwen onder controle moeten houden in de kwalificatie. Rosberg denkt dat Verstappen het hier zwaar gaat krijgen: "Lewis is echt on fire, hij verkeert in topvorm. Hij verkeerde gisteren in een enorme supervorm. Je hebt het gevoel dat hij op het moment de favoriet is. Max moet iets speciaals gaan uithalen om vooraan te eindigen in de kwalificatie."