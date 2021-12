Bottas kijkt uit naar Alfa Romeo-periode: "Ik verwacht dat er minder druk zal zijn"

Nog één race en dan zit de Mercedes-loopbaan van Valtteri Bottas erop. De Finse coureur vertrekt aankomend seizoen naar het team van Alfa Romeo en zal daar veel minder onder druk staat dan hij nu doet. Ook heeft hij voor het eerst in jaren een meerderjarig contract getekend, een hele verandering voor de Fin.

Aankomend weekend zal Bottas nog alles op alles zetten om zijn huidige teamgenoot Lewis Hamilton aan de titel te helpen. Maar daarna vertrekt hij naar zijn nieuwe werkgever waar hij de nieuwe kopman zal zijn. Aankomend seizoen is debutant Guanyu Zhou daar immers zijn nieuwe teamgenoot.

Minder druk

Bottas kijkt er naar uit. In gesprek met de Finse krant Iltalehti is hij heel erg open: "Ik verwacht dat er zeker minder druk zal zijn maar ik zal zeker weten ook meer verantwoordelijkheden hebben. Er moet een hoop werk worden verricht om dat team hogerop te helpen."

Gemengde gevoelens

De Finse coureur kijkt met gemende gevoelens terug op zijn Mercedes-periode. Hij is eerlijk: "Ik heb overduidelijk niet mijn hoofddoel bereikt. Ik heb alles geprobeerd. Ik had zeker niet altijd geluk maar het was ook lastig om een teammaat te verslaan die één van de beste coureurs uit de geschiedenis is."