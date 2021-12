Priestley haalt fel uit naar titelrivalen: "Ze spelen allebei een mogelijk gevaarlijk spelletje"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen hun titelstrijd aankomend weekend beslissen in Abu Dhabi. Na de bizarre strijd in Saoedi-Arabië staan ze precies gelijk in punten en zal de afsluitende Grand Prix dus een ware bloedstollende thriller gaan worden. Toch is niet iedereen te spreken over de gebeurtenissen van afgelopen weekend.

Ook voormalige McLaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley keek met stijgende verbazing naar de eerste Saoedische Grand Prix. Kemphanen Verstappen en Hamilton drongen elkaar naast de baan en raakten elkaar nadat Verstappen zijn positie moest teruggeven en op de rem trapte.

Verstappen

Priestley spreekt er schande van. Op zijn YouTube-kanaal is hij zeer fel: "Max Verstappen wist exact wat hij aan het doen was. Je hoeft dat niet te doen om een coureur erlangs te laten en normaal gezien doe je dat niet als je een coureur er langs moet laten. Het feit dat Max op de rem trapte is enorm gevaarlijk en onvergeeflijk."

Hamilton

De voormalig monteur heeft overigens ook geen goed woord over voor de acties van Hamilton. Hij is enorm kritisch: "Waarom haalde Lewis Verstappen niet gewoon in? Er was genoeg ruimte, Max was hem niet aan het blokkeren. Lewis kon gewoon het gas intrappen en erlangs gaan."

Gevaarlijk spelletje

De Brit heeft dan ook een zeer duidelijke, felle conclusie klaarliggen. Hij deelt hem maar wat te graag: "Dit waren twee van de beste coureurs die zich in mijn optiek heel kinderachtig gedroegen. Allebei. Allebei speelde ze een tactisch spelletje. Het spelletje zorgt ervoor dat de Formule 1 er niet goed uit ziet en ze spelen allebei een spelletje wat mogelijk heel gevaarlijk is."