Hoe Hamilton en Verstappen elkaar raakten in Jeddah

In Jeddah bereikte de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen afgelopen weekend een nieuw kookpunt. De twee kemphanen vochten een verhit duel uit waarbij ze elkaar van de baan drongen en elkaar luttele momenten later raakten bij een bizar moment in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit. Het moment zal nog jarenlang worden besproken en daarom kijken we nog één keer terug op de bizarre gebeurtenis.

Het is rondje 37 als Lewis Hamilton zijn DRS kan openen. De Britse Mercedes-coureur rijdt dan al eventjes tweede en heeft zijn grote titelconcurrent Max Verstappen al enige tijd in het vizier. Nu heeft hij het moment gevonden om de Nederlander aan te vallen. Hij pakt de slipstream van de Nederlander en stuurt zijn zwarte bolide naar rechts om Verstappen in te halen op het start/finish-gedeelte.

Bocht 1

De twee kemphanen rijden naast elkaar als ze de eerste bocht insturen. Hamilton zit aan de binnenkant op het moment dat ze de bocht insturen. Ze laten elkaar amper ruimte en dan gebeurt het onvermijdelijke. Verstappen houdt de deur dicht en ze schieten allebei rechtdoor. Hamilton stuurt meteen de baan weer op en Verstappen gaat rechtdoor en komt in de tweede bocht de baan weer op. De Nederlander behoudt de leiding en Hamilton kan weer opnieuw beginnen.

Strategisch

Hamilton is woest en meldt zich scheldend op de boordradio. "Deze gast is fucking gek man!", roept de regerend wereldkampioen naar zijn team. Inmiddels heeft Red Bull te horen gekregen dat ze Verstappen moeten vertellen dat hij zijn positie terug moet geven aan zijn rivaal. Hij krijgt op het hart gedrukt dat hij dit wel op een ‘strategische’ manier moet doen.

De twee naderen de laatste bocht waar ook het laatste DRS-detectiepunt ligt. Beide coureurs willen natuurlijk niet dat de andere coureur DRS pakt. Verstappen remt dus stevig af zodat Hamilton erlangs kan en Verstappen strategisch DRS kan pakken.

Crash

Verstappen heeft inmiddels de rem al redelijk ingedrukt en remt af om Hamilton erlangs te laten. Ook Hamilton remt af maar verwacht niet dat zijn Nederlandse Red Bull-rivaal zo fors remt. Het onvermijdelijke gebeurt en Hamilton raakt Verstappen van achteren. De Brit stuurt nog naar links om erger te voorkomen maar het heeft geen nut meer, zijn voorvleugel heeft de nodige schade opgelopen.

Brake test

Hamilton weet niet wat hem overkomt en roept woest over de boordradio dat Verstappen een brake test heeft uitgevoerd en dat zijn voorvleugel ook nog eens kapot is. Zijn team is er als de kippen bij om hem te vertellen dat er wel oké uitziet met die vleugel. Dan komt het belangrijkste: "Ze hebben hem gezegd dat hij jou de positie moet teruggeven." Hamilton had hier geen weet van en blijft bij zijn brake test statement.

Straffen

Even later laat Verstappen zijn concurrent er langs om gelijk weer zijn positie terug te pakken. De stewards kijken echter ook naar het moment en besluiten dat Verstappen een vijf seconden straf krijgt voor het bocht 1-incident. Na de race bekijken de stewards ook het remincident, ook hier wijzen ze Verstappen aan als schuldige. Hij krijgt een tien seconden straf maar dat heeft geen effect op het eindresultaat. Het moment zorgt ervoor dat de twee aankomend weekend een extreem spannend titelduel zullen uitvechten.