Internationale media zien controversiële Saoedische Grand Prix

De Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend heeft de nodige tongen losgemaakt. Het absurde duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton was historisch en is veel besproken. Wereldwijd valt men dan ook over elkaar om een plasje te doen over het moment.

De internationale pers heeft met dezelfde verbazing naar de race gekeken als de rest van de wereld. De Duitse krant Bild spreekt van een WK-oorlog in de woestijn. Ze concluderen dat de kampioensstrijd nog nooit zo vuil is geweest als dit jaar.

Controverse

Veel media bespraken de beruchte ronde 37, de ronde waar de twee elkaar raakten en van de baan duwden. Het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport sprak verwoordde het treffend: "Het was misschien wel één van de meest controversiële, gespannen en chaotische races uit de geschiedenis van de Formule 1." Sky Sports was het roerend met deze conclusie eens en sprak van het meest controversiële hoofdstuk uit het titelduel.

Reputaties

Het gedrag van de twee coureurs blijft ook niet onbesproken. Het Franse L'Equipe is van mening dat de verdedigende acties van Verstappen, het gedrag van Hamilton onder de gele vlag en de incidenten in ronde 37 hun reputaties heeft beschadigd. De BBC zag dat de gebeurtenissen bijna niet meer bij te houden waren en zegt daarnaast dat Verstappens gedrag het debat zal doen herleven of zijn manier van rijden eerlijk is.

Alleen deze twee

Gazetta dello Sport kijkt reikhalzend uit naar de laatste en beslissende race van volgende week in Abu Dhabi. Ze omschrijven het pakkend: "Op basis van wat we in Jeddah hebben gezien moeten we misschien alleen deze twee coureurs daar laten racen."