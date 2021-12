Breaking: Stewards wijzen Verstappen als schuldige aan, 10 seconde tijdstraf

De stewards hebben tot diep in de nacht nagedacht maar zijn uiteindelijk toch met een beslissing gekomen over het incident waar Hamilton Verstappen van achteren raakte. De stewards hebben besloten dat Verstappen schuldig is en hebben hem een tien seconden tijdstraf gegeven, hij blijft wel tweede in de uitslag van de Saoedische Grand Prix.

Naast de tien seconden tijdstraf krijgt Verstappen ook nog eens twee strafpunten erbij op zijn super licentie. Volgens de stewards zorgde de remactie van Verstappen voor een onveilige situatie waardoor er contact ontstond.

Verstappen kreeg ,volgens de documenten van de FIA, in bocht 21 de instructie van zijn team om Hamilton de positie terug te geven. Hij moest dit van zijn team op een strategische manier doen. Geen van de coureurs wilden vooraan rijden bij het DRS-meetpunt.

Sleutelmoment

Hamilton was zich echter niet bewust van de boodschap die Verstappen te horen had gekregen. De Nederlander vroeg zich op zijn beurt weer af waarom Hamilton er maar niet langs ging. De stewards zagen hier een sleutelmoment. Verstappen remde ineens significant af en hier ontstond een gevaarlijke situatie.

De stewards begrepen overigens dat geen van de twee kemphanen vooraan wilden rijden bij het DRS-meetpunt. Ze zouden daar allebei immers een nadeel uit halen. Maar het abrupt remmen van Verstappen was doorslaggevend voor de beslissing.